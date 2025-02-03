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В январе в Тульской области на свет появилось больше 700 детей
Фото: ru.freepik.com.

В январе в Тульской области на свет появилось больше 700 детей

У четырех семей родились двойняшки.

Первый месяц нового года принес радость 702 семьям. В областном перинатальном центре на свет появилась 341 девочка и 361 мальчик. 

Для четырех семей счастье удвоилось — у них родились двойняшки. Самым крупным новорожденным стал мальчик, весивший 4780 граммов и ростом 59 сантиметров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что чаще всего малышей называли Анна, Роман, Ева, Тимофей, Таисия, Макар.

Кроме того, в Тульской области появится пункт проката товаров для новорожденных. Договор можно будет оформить на срок до одного года. Прочитать об этом можно по ссылке

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Автор:
сегодня, в 16:01 +1
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