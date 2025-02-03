В Новомосковске мужчина отсудил у магазина больше 20 тысяч рублей за разноцветный линолеум

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области помогло защитить права покупателя в суде. В Новомосковске мужчина приобрел у индивидуального предпринимателя два куска напольного покрытия за 13 414 рублей, но оказалось, что они отличались по оттенкам. Обнаружив это, покупатель сразу обратился к продавцу с требованием заменить товар на однородный, однако получил отказ.

В ходе судебного разбирательства территориальный отдел Роспотребнадзора предоставил суду заключение в поддержку позиции потребителя согласно статье 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования истца, обязав ИП Чипака В. В. выплатить потребителю 20 871 рубль, включая стоимость товара (13 414 рублей), компенсацию морального вреда (5000 рублей) и штраф за невыполнение требований потребителя добровольно (6957 рублей). Представитель ответчика подал апелляционную жалобу на данное решение.

Однако апелляционный суд Новомосковского района оставил решение мирового судьи без изменений, отклонив жалобу представителя ответчика.