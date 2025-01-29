Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков на «новичковую» лекцию

Присоединиться к поискам пропавших людей может любой желающий! Помогать волонтёрам можно даже не выходя из дома.

Вы слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели их сообщения в социальных сетях, но не знали, как помочь или боялись сделать первый шаг? Каждый участник поиска – это ещё одна возможность для потерявшегося вернуться домой!

Именно поэтому волонтёры проводят ознакомительные лекции для всех, кто хочет вступить в их ряды. На них можно узнать об истории и работе отряда, о том, как как проходят поисково-спасательные работы, как можно помочь искать пропавших людей и многое другое!

Следующая лекция пройдет во вторник, 4 февраля, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3. Все подробности можно уточнить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна), а зарегистрироваться для участия в лекции – по ссылке.