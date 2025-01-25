Министр здравоохранения Михаил Малишевский встретился с будущими педиатрами

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Он посетил детскую поликлинику ГКБ №2 г. Тулы, где пообщался со студентами первого курса Мединститута ТулГУ.

Ребята вместе с министром осмотрели медучреждение, к которому прикреплено около 18 тысяч детей. Поликлинику ежедневно посещают порядка 500 маленьких пациентов. Здесь ведут прием педиатры и узкие специалисты, работает кабинет «Здоровое детство». Будущие врачи узнали о работе регистратуры и посетили кабинеты врачей, бассейн и игровые комнаты для реабилитации детей.

Михаил Малишевский обсудил со студентами вопросы развития здравоохранения в регионе, ответил на вопросы о поддержке медицинских специалистов.

— Педиатрия — одна из наиболее востребованных специальностей, требующая глубоких знаний и умения находить общий язык с маленькими пациентами и их родителями. Для молодых специалистов дополнительно к федеральной программе «Земский доктор» действует комплекс региональных мер поддержки: это дополнительные выплаты, предоставление служебного жилья или компенсация за его найм. В регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Миляева многое делается для обновления медицинских учреждений. Особенно это важно для детских поликлиник и стационаров: и врачам, и маленьким пациентам должно быть уютно и комфортно, — рассказал министр.

Михаил Малишевский поздравил ребят с наступающим Днем российского студенчества и пожелал успехов в учебе.

Напомним, в 2023 году по предложению регионального минздрава ТулГУ открылся специалитет по педиатрии. Сейчас в институте по договорам о целевом обучении проходят подготовку 12 студентов по программам специалитета и более 30 студентов — по программам ординатуры. Целевики получают дополнительные выплаты из регионального бюджета (дополнительно к стипендии): специалитет — 5 тыс. рублей, ординатура — 10 тыс. рублей.

Подготовка высококвалифицированных кадров — одна из ключевых задач программы «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».