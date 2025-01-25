  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На дороге под Тулой встретили «спешунчика» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На дороге под Тулой встретили «спешунчика»

На дороге под Тулой встретили «спешунчика»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на автодороге Тула-Калуга. На записи видно, как водитель иномарки нарушил правила дорожного движения.

«Деревня Старое Петрищево, ограничение скорости 40 км/ч. Обгон через сплошную в зоне действия знака „Обгон запрещен“, — сообщил автор записи.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул, Рязанской водитель легковушки едва не угодил под самосвал
Дежурная часть
На ул, Рязанской водитель легковушки едва не угодил под самосвал
вчера, в 20:56, 24 1458 1
В Туле пешеходы «запутались» и пошли на красный
Дежурная часть
В Туле пешеходы «запутались» и пошли на красный
вчера, в 17:49, 25 1818 2
В Туле водитель «бессовестно» припарковался
Дежурная часть
В Туле водитель «бессовестно» припарковался
23 января, в 20:14, 14 1914 0
В Туле водитель внедорожника припарковался и создал проблему
Дежурная часть
В Туле водитель внедорожника припарковался и создал проблему
23 января, в 17:59, 29 4094 0

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:07 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Роман Вильфанд: «Расслабляться не стоит – весна ещё может нас удивить!»
Роман Вильфанд: «Расслабляться не стоит – весна ещё может нас удивить!»
Министр здравоохранения Михаил Малишевский встретился с будущими педиатрами
Министр здравоохранения Михаил Малишевский встретился с будущими педиатрами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.