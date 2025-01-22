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Роспотребнадзор забраковал больше 300 кг продуктов, поставленных в тульские школы
Фото Юлии Александровой

Роспотребнадзор забраковал больше 300 кг продуктов, поставленных в тульские школы

Специалисты ведомства проверяют поставщиков в рамках требований законодательства о государственном контроле.

В первой половине текущего учебного года были проверены 25 поставщиков, среди которых ООО «Чекалинский молзавод», ООО «Арсеньевский маслодельный завод», АО «Заря», ИП Мальцев А.Е., ПО «Хлебокомбинат», ООО «Дубенский хлеб». Также проверены организаторы питания ООО «Форсаж Хоспиталити Групп», ИП Ямникова И.Г., ИП Кафиятуллин А.А., ИП Безрукова О.В.

Были выявлены нарушения обязательных требований к содержанию помещений, условиям хранения пищевой продукции, организации производственного контроля.

Коммерсанты пытались поставить в образовательные учреждения продукцию, не отвечающую требованиям технических регламентов. Пресечено нарушение требований конкурсной документации – поставщик пытался выдать молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира за качественную молочку.

Забраковано 345,8 кг продуктов, в отношении субъектов торговли и производства возбуждено 26 административных дел, в отношении организаторов питания – 8. Вынесены предписания об устранении выявленных нарушений.

Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовали 107 проб пищевых продуктов по показателям качества и безопасности. Фактов поставок фальсифицированной продукции на пищеблоки школ в этом учебном году не выявлено.

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