Минтранс официально объявил о 50%-й скидке на детские авиабилеты

Приказ Министерства транспорта РФ, устанавливающий размер скидок на авиабилеты для детей на внутренних рейсах, вступил в силу 20 января. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Скидка на авиабилет по России для ребенка от 2 до 12 лет гражданства РФ, летящего в сопровождении взрослого, составит 50%. При этом рассаживать сопровождающих и ребенка по разным местам запрещается, им обязаны предоставить только соседние места.

В случае если ребенку не предоставляется отдельное место, то скидка в таком случае составит 100% на внутренних рейсах и скидка до 90% от тарифа — на международных рейсах.