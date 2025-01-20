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Минтранс официально объявил о 50%-й скидке на детские авиабилеты
Фото: ru.freepik.com.

Минтранс официально объявил о 50%-й скидке на детские авиабилеты

Перевозчики обязаны предоставлять льготу детям с российским гражданством в возрасте от 2 до 12 лет.

Приказ Министерства транспорта РФ, устанавливающий размер скидок на авиабилеты для детей на внутренних рейсах, вступил в силу 20 января. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации. 

Скидка на авиабилет по России для ребенка от 2 до 12 лет гражданства РФ, летящего в сопровождении взрослого, составит 50%. При этом рассаживать сопровождающих и ребенка по разным местам запрещается, им обязаны предоставить только соседние места. 
 
В случае если ребенку не предоставляется отдельное место, то скидка в таком случае составит 100% на внутренних рейсах и скидка до 90% от тарифа — на международных рейсах.

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Автор:
сегодня, в 11:15 +1
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