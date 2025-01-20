Приказ Министерства транспорта РФ, устанавливающий размер скидок на авиабилеты для детей на внутренних рейсах, вступил в силу 20 января. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.
Фото: ru.freepik.com.
Минтранс официально объявил о 50%-й скидке на детские авиабилеты
Перевозчики обязаны предоставлять льготу детям с российским гражданством в возрасте от 2 до 12 лет.
Скидка на авиабилет по России для ребенка от 2 до 12 лет гражданства РФ, летящего в сопровождении взрослого, составит 50%. При этом рассаживать сопровождающих и ребенка по разным местам запрещается, им обязаны предоставить только соседние места.
В случае если ребенку не предоставляется отдельное место, то скидка в таком случае составит 100% на внутренних рейсах и скидка до 90% от тарифа — на международных рейсах.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Место
Прочее