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Туляки могут снять деньги с банковской карты в супермаркетах
Фото Алексея Пирязева

Туляки могут снять деньги с банковской карты в супермаркетах

Сервис «наличные на кассе доступен в почти 1800 торговых точках региона.

Жители Тульской области могут снять наличные со своей банковской карты без банкомата в кассе любой из 1800 торговых точек, подключённых к сервису «Кэшаут».

Такую услугу оказывают многие супермаркеты, небольшие магазины формата «у дома», аптеки и автозаправки. Воспользоваться сервисом можно и в сельской местности, где нет банковских отделений и даже банкоматов.

С одной карты можно снять не более 5000 рублей в день и 30 тысяч в месяц. Для начала нужно убедиться, что торговая точка предоставляет такую услугу. Об этом напомнят стикеры, размещённые на кассах. Если соответствующей наклейки нет, уточнить возможность снятия денег можно у кассира.

Кроме того, стоит заранее проверить баланс вашего счета. Сделать это на кассе, в отличие от банкомата или мобильного приложения банка, не получится, уточнили в тульском отделении Банка России.

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