В Тульской области проанализировали работу муниципальных предприятий ЖКХ

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В ходе рабочей поездки в Ефремов заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина посетила МУ «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Здесь в 2023 году по программе «Чистая вода Тульской области» модернизировали машинный зал насосной станции 3-го подъема городского водозабора. Это позволило не только повысить надежность водоснабжения, но и снизить расход электроэнергии.

Наталья Аникина провела рабочее совещание по социально-экономическому развитию района, работе с потребителями и планам по дальнейшей модернизации объектов.

«Такие выездные совещания позволяют на месте оценить эффект от реализации национальных проектов и государственных программ. Важно определить рабочие инструменты и составить планы дальнейшего развития для успешного достижения ключевых показателей. Наша ключевая цель — повышение качества жизни в регионе», — отметила Наталья Аникина.