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В Тульской области проанализировали работу муниципальных предприятий ЖКХ
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области проанализировали работу муниципальных предприятий ЖКХ

Как улучшают ЖКХ в регионе?

В ходе рабочей поездки в Ефремов заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина посетила МУ «Водопроводно-канализационное хозяйство». 

Здесь в 2023 году по программе «Чистая вода Тульской области» модернизировали машинный зал насосной станции 3-го подъема городского водозабора. Это позволило не только повысить надежность водоснабжения, но и снизить расход электроэнергии.

Наталья Аникина провела рабочее совещание по социально-экономическому развитию района, работе с потребителями и планам по дальнейшей модернизации объектов.

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«Такие выездные совещания позволяют на месте оценить эффект от реализации национальных проектов и государственных программ. Важно определить рабочие инструменты и составить планы дальнейшего развития для успешного достижения ключевых показателей. Наша ключевая цель — повышение качества жизни в регионе», — отметила Наталья Аникина.

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