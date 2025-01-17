В тульских лесах за новогодние праздники не срубили ни одной елки

Фото министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

С 1 декабря 2024 года по 9 января 2025 года лесные инспекторы провели 386 патрулирований земель лесного фонда, в том числе 125 - совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 4 - совместно с общественными инспекторами.

Также в патрулировании принимали участие государственные инспекторы федерального государственного охотничьего надзора и представители казачьих обществ.

«В ходе патрулирования фактов незаконных рубок елей и деревьев других хвойных пород не установлено», — отметили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.