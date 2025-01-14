Снег, дождь и ветер: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21.00 14 января и до 21.00 15 января ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от положительных к отрицательным значениям, ожидаются порывы ветра до 10 м/сек. На дорогах ожидается гололедица. В связи с этим дорожная обстановка в регионе может осложниться.

ГАИ призывает быть внимательными на дорогах. Экипажи ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.