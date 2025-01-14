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Снег, дождь и ветер: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

Снег, дождь и ветер: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

Погода испортится к девяти вечера 14 января.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21.00 14 января и до 21.00 15 января ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от положительных к отрицательным значениям, ожидаются порывы ветра до 10 м/сек. На дорогах ожидается гололедица. В связи с этим дорожная обстановка в регионе может осложниться.

ГАИ призывает быть внимательными на дорогах. Экипажи ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. 

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7-999-374-36-13.
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-347-05-98.

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