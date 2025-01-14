Пока тулячка оформляла онлайн-заявку на замену счетчика, мошенники украли у нее 156 тыс. рублей

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Она перешла по ссылке, присланной злоумышленниками, для регистрации заявки на установку счетчика и, не ожидая подвоха, сообщила им таким образом свои данные.

В начале января 50-летней жительнице Донского в WhatsApp поступил звонок с неизвестного ей номера, подписанный как «ЭНЕРГОСБЫТ».

Так совпало, что днем ранее женщина самостоятельно обращалась в компанию с одноименным названием, но реальную, филиал которой есть в городе, по поводу замены счетчика. Поэтому она ответила на звонок, не задумавшись о том, что это могут быть мошенники.

В ходе беседы звонивший убедил ее, что лучше отдать предпочтение «умному» счетчику. Чтобы записаться на его установку, он отправил на телефон женщины уже в Telegram ссылку. Пока она регистрировалась, мошенники получили доступ к персональным данным женщины - ссылка вела на фишинговый сайт.

Продолжая выполнять указания лжеработников энергосбытовой компании, для отключения автоплатежей по оплате квитанций ресурсоснабжающей организации, женщина открыла установленные на телефоне банковские приложения. После этого неизвестный прекратил разговор. В тот же момент женщине поступили смс-сообщения о списание с её банковских счетов 156 тыс. рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Донского обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области отметили, что всего с начала года жертвами интернет-мошенников стали 6 жителей области, которые перевели на счета злоумышленников 2 млн рублей.