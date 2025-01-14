  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пока тулячка оформляла онлайн-заявку на замену счетчика, мошенники украли у нее 156 тыс. рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пока тулячка оформляла онлайн-заявку на замену счетчика, мошенники украли у нее 156 тыс. рублей
Фото из архива Myslo.ru

Пока тулячка оформляла онлайн-заявку на замену счетчика, мошенники украли у нее 156 тыс. рублей

Она перешла по ссылке, присланной злоумышленниками, для регистрации заявки на установку счетчика и, не ожидая подвоха, сообщила им таким образом свои данные.

В начале января 50-летней жительнице Донского в WhatsApp поступил звонок с неизвестного ей номера, подписанный как «ЭНЕРГОСБЫТ». 
Так совпало, что днем ранее женщина самостоятельно обращалась в компанию с одноименным названием, но реальную, филиал которой есть в городе, по поводу замены счетчика. Поэтому она ответила на звонок, не задумавшись о том, что это могут быть мошенники.

В ходе беседы звонивший убедил ее, что лучше отдать предпочтение «умному» счетчику. Чтобы записаться на его установку, он отправил на телефон женщины уже в Telegram ссылку. Пока она регистрировалась, мошенники получили доступ к персональным данным женщины - ссылка вела на фишинговый сайт.

Продолжая выполнять указания лжеработников энергосбытовой компании, для отключения автоплатежей по оплате квитанций ресурсоснабжающей организации, женщина открыла установленные на телефоне банковские приложения. После этого неизвестный прекратил разговор. В тот же момент женщине поступили смс-сообщения о списание с её банковских счетов 156 тыс. рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Донского обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области отметили, что всего с начала года жертвами интернет-мошенников стали 6 жителей области, которые перевели на счета злоумышленников 2 млн рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествоссылка для регистрациизамена счетчиков
Место
Тульская областьДонской

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю почти две тысячи туляков заболели ОРВИ
За неделю почти две тысячи туляков заболели ОРВИ
Снег, дождь и ветер: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки
Снег, дождь и ветер: ГАИ предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.