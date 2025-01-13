Лазер и микроскоп против рака: в Тульском онкодиспансере рассказали о современных методах операций

Вылечить рак гортани за полчаса – сегодня это уже не выдумка, а реальность.

В Тульском онкоцентре операции с помощью лазера и под контролем микроскопа уже стали частью обычной работы.

Летом прошлого года Иван Исаев потерял голос. Сначала подумал, что простудился — попил холодной воды, когда пас коров.

Поехал в поликлинику к терапевту на прием, врач направил к онкологу. Начались обследования. В декабре врачи решили, что потребуется оперативное вмешательство. Плановая госпитализация была назначена на четверг, 9 января, а в понедельник, 13 января, он уже готовится к выписке.

— После операции разве что голова болела, а так в целом все нормально. Спустя несколько дней могу сказать, что уже практически хорошо себя чувствую. Спасибо врачам, что быстро поставили диагноз и вылечили меня. В центре условия отличные, как в санатории, — отмечает Иван Исаев.

Пока пенсионер ждет выписку, готовится операционная для следующего пациента — Сергея Шмакова. Он заметил изменения в голосе месяц назад. Обратился в поликлинику, но обычное лечение не помогло. Тогда его направили на обследование к онкологу.

— Здесь все новое и современное — оборудование, ремонт. Волнуюсь? Ну, только если немного. А так чего бояться? С ребятами общался, кому операции сделали уже, — нормально, никто не жалуется, — говорит Сергей.

В этом году он стал третьим пациентом, которому провели лазерную операцию на гортани. С августа же прошлого года таких операций проведено более 15.

— Пока операции выполняем только на гортани при онкологии I и II стадий, но в перспективе мы будем продолжать обучаться и расширять сферу применения современного оборудования, которое получили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируем выполнять операции на миндалинах, мягком нёбе и язычке, причем не только на ранних, но и на более поздних стадиях рака, — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи Тульского областного онкологического клинического диспансера Иван Горшков.

Главное преимущество проведения операций лазером — существенное сокращение периода реабилитации пациентов и повышение точности оперативного вмешательства.

— До этого оперативное вмешательство было более калечащим: требовалось открытие гортани, установки нижней трахеостомы, удаление образования выполнялось электрокоагулятором. Зона, которая подвергалась молекулярному сотрясению, была достаточно обширной. Были риски кровотечения в период реабилитации. На восстановление пациенту требовалось порядка полугода, при этом голос, как правило, не возвращался из-за более обширного участка, который подлежал удалению.

Сегодня операция длится всего полчаса, и уже на следующий день пациент может отправляться домой. При работе лазером зона, которая подвергается воздействию, ограничивается самой опухолью. При использования такой технологии риски для пациента минимальны: лазер выпаривает влагу из опухолевых тканей, не затрагивая здоровые клетки. Через месяц-два уже даже невозможно найти место выполнения операции: лазер не только меньше травмирует ткани, но и стимулирует активное заживление и рост доброкачественных клеток. Ещё один плюс — восстановление голосовой функции.

Иван Горшков отмечает, что в последнее время рак гортани стал диагностироваться чаще. Риск развития этого заболевания возрастает у пациентов с вирусом папилломы человека, людей, работающих с различными щелочными жидкостями, а также у курильщиков, в том числе любителей вейпов.

— Что содержится в вейпах — остается только догадываться. Возможно, именно это связано с тем, что возраст пациентов, у которых диагностируется онкология гортани, снижается. Самому молодому пациенту, которому здесь выполнялась лазерная операция на гортани, было около 30 лет, а самому возрастному — 80, — пояснил хирург.

Важно подчеркнуть, что все операции бесплатные при наличии медицинского полиса. Причем не только для жителей Тульской области, но и для граждан из других регионов, имеющих направления по квоте.