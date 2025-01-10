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«Эгоизм для служения обществу»: что мотивирует тульских доноров сдавать кровь?
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Эгоизм для служения обществу»: что мотивирует тульских доноров сдавать кровь?

С начала января 180 туляков стали донорами крови.

Работы по рекрутингу доноров на базе Тульской областной станции переливания крови возобновились уже сегодня: первая группа дарителей пожертвовала по 450 мл крови нуждающимся пациентам.

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Типичный портрет донора — парень или девушка 19-25 лет. По словам медицинских работников, быть донором среди современной молодежи почетно. Мы поговорили с добровольцами и узнали, что именно мотивирует их сдавать кровь.

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Владимир Шкиря

— Я не ищу какого-то внешнего поощрения, потому что мною движет внутреннее желание быть полезным (и получить льготы в перспективе). И тем более для того, чтобы сдать кровь, не нужно прикладывать много усилий.

Моя первая донация прошла меньше года назад, в апреле 2024 года. Было немного страшно впервые сдавать кровь: вдруг потеряю сознание во время или после сдачи или будет какое-то недомогание/слабость весь день?.. Но обошлось без этого. Планирую продолжать сдавать, пока берут, и надеюсь стать почетным донором.

Желающим попробовать себя в роли донора могу посоветовать только решиться и прийти в пункт донации — персонал о вас позаботится!

Правила, которые я соблюдаю перед донацией, перечислены в памятке донора, ее легко найти в интернете (но лучше сразу ищите на сайте «Службы крови»). Эти правила сложно назвать ограничениями, потому что в перерывах между донациями их не нужно соблюдать — только в указанных на сайте сроках.

Анастасия Пак

Анастасия Пак

Анастасия Пак

— Для меня донорство — это еще одна возможность проявления человеколюбия, помощи, добродетели.

В первый раз я пришла на станцию переливания крови через месяц после совершеннолетия. Тогда я училась в 11-м классе и мечтала стать врачом, как мой дедушка. Боялась немного, но тепло, с которым меня встретили медработники, приятно удивило.

Места для сомнений не осталось: я буду возвращаться снова и снова.

Я соблюдаю все правила подготовки к донации — их можно уточнить в регистратуре станции или найти в интернете. Важно, чтобы помощь нуждающемуся человеку поступила в лучшем виде.

Также ряды тульских дарителей пополнил еще один донор стволовых клеток — жизненно важного и необходимого ресурса. С марта 2023 года в Федеральный регистр доноров костного мозга вступило 375 туляков — уже 358 образцов донорской крови отправлено на типирование.

Подробнее об этом процессе рассказала Мария Феофилова, заместитель главного врача по медицинской части Тульской станции переливания крови:

Мария Феофилова

— Путем кроводачи можно получить несколько компонентов: эритроцитную массу, плазму, концентрат тромбоцитов. Мы просим доноров сдавать тот или иной компонент в зависимости от потребности медицинских организаций.

Сегодня еще один донор вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Для этого он заполнил необходимые бумаги и сдал образец крови — всего 4 мл.

Далее мы отправим этот комплект в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, где кровь из пробирки проходит типирование. В процессе этой процедуры выявляют определенные антигены, которые вносят в Федеральный регистр. С увеличением базы таких сведений возрастает шанс найти родственного донора для реципиента.

Стволовые клетки забирают путем венозного доступа на универсальном аппарате для донации крови. Ничего сверхъестественного во время процедуры не происходит: человек спокойно смотрит телевизор. Восстанавливается костный мозг спустя две недели.

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Мы поговорили с Евгением Степановым — донором плазмы и костного мозга.

Евгений Степанов

— Впервые я пожертвовал плазму в году 2020-м. «Дозрел» до этого не сразу: задумываться о донорстве я начал еще 15 лет назад. Но тогда мне, видимо, чего-то не хватило.

Я всегда считал, что донорство — это не просто доброе дело, а возможность спасти кому-то жизнь, подарить надежду. Это дорогого стоит.

А донация костного мозга — вообще уникальная вещь. Для этого необходимо быть практически генетическим близнецом для кого-то — шанс совпадения минимальный!

Для регулярных пожертвований крови необходимо вести здоровый образ жизни. Я никогда не курил, уже давно не дружу с алкоголем, регулярно делаю зарядку. Ты несешь ответственность не только перед собой, но и перед реципиентами.

Понятно, что жертвуем кровь мы в первую очередь для себя. Это своего рода эгоизм, но направленный на служение обществу: я получаю удовольствие от того, что делаю что-то полезное для других.

 

Стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование и с массой тела не менее 50 кг. Главное — желание помочь и отсутствие медицинских противопоказаний.

Подробнее о донорстве можно узнать здесь.

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сегодня, в 10:50 +2
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Тульская областная станция переливания кровиТула
 

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