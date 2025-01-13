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Житель Новомосковска украл у матери более полумиллиона рублей

Житель Новомосковска украл у матери более полумиллиона рублей

Мужчина сознался в преступлении, в полиции проводится проверка.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина заявила, что из её квартиры загадочным образом исчезли 700 000 рублей. Стражи порядка резонно предположили, что к преступлению причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. Эта догадка оказалась верной. 25-летний сын потерпевшей сознался в преступлении.

В полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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