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За год на борту тульской воздушной скорой побывали 176 пациентов
Фото Алексея Пирязева

За год на борту тульской воздушной скорой побывали 176 пациентов

Самый долгий перелёт длился 7 часов – из Тулы в Санкт-Петербург.

Основные причины вылета санитарного вертолета – заболевания сердечно-сосудистой системы и различные тяжелые травмы, в том числе, в результате ДТП. Туляков доставляли в областные и федеральные лечебные учреждения.

Особое внимание уделялось своевременной эвакуации детей. В течение года вертолётом санавиации было перевезено 37 юных туляков, включая 15 малышей в возрасте до 3 лет.

Самым долгим рейсом стала доставка пациента с тяжелой травмой спины в Санкт-Петербург. Полет длился около 7 часов. Благодаря высокому уровню подготовки пилотов и медиков мужчина был своевременно доставлен в специализированную клинику и получил необходимое лечение.

Санитарная авиация в Тульской области работает с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За пять лет на борту вертолёта побывали порядка 950 пациентов.

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