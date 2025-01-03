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Вороны, Деды Морозы, летучие мыши и снеговики: «идиотульцы» устроили костюмированный сплав по реке Вашана

Вороны, Деды Морозы, летучие мыши и снеговики: «идиотульцы» устроили костюмированный сплав по реке Вашана

Мероприятие состоялось 2 января в Тульской области

Межсезонный сплав «Идиотулец» — младший брат ежегодного фестиваля водного туризма «Скитулец» — в этом году проводился в 15-й раз. На юбилей съехались как уже давние любители этого «мультибезобразия», так и новые участники. В общей сложности 2 января 290 экипажей прибыли на реку Вашана в селе Казначеево.

Новогодний сплав задает настроение и предполагает маскарадные костюмы, что многие с удовольствием одобряют, наряжая не только себя, но и свое плавательное средство.

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Александра Крапотухина приехала на фестиваль с мужем и двумя детьми:

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— Для нас это самое лучшее развлечение на Новый год. Мы уже лет семь каждый год приезжаем на «Идиотулец». Во-первых, это объединяет: сегодня столько людей приехали из Тулы, Брянска, Москвы, Рязани, Коломны и многих, многих других городов. Это классно! А во-вторых, это отличная возможность зарядиться эмоциями на весь предстоящий год!

Люся Солнцева с супругом открыли для себя сапы в прошлом году, но они уже успели занять место в их сердце:

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— Различные околоспортивные увлечения - это наш образ жизни: горные лыжи, сноуборды, велосипеды, ролики, коньки — все, что не прибито и на чем можно плавать и кататься. Когда мы обнаружили сапы, то сперва решили, что это только летняя забава, но познакомившись с командой FreeSUP поняли, что ошибались. И вот теперь мы гоняем по рекам круглый год. Нет, 1 января, конечно, открыли лыжный сезон, а сегодня уже вот здесь. И мы просто в восторге от этого мероприятия!

Маша Хмелевская и Георгий Дубовицкий не в первые участвуют в «Идиотульце»:

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— Мы не первый раз тут и обязательно приедем еще за этими эмоциям. В прошлом году было классно, когда на улице -18 градусов. Это красиво, вокруг иней на деревьях..., но и экстремально — в какой-то момент весла начали тонуть, потому что на них быстро намерзал лед и тянул их на дно. В этот раз же мало воды, температура намного теплее, так что с легкостью прошли эти 8 км. Встречать так Новый год — это классно! Ждем от этого года много новых сплавов и приключений. 

Пока участники проходят маршрут на финишной поляне разжигают костер для обогрева, нарезаются бутерброды и кипятится вода — чтобы встретить «идиотульцев» как полагается. 

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Главное угощение дня — плов от шеф-повара Михаила Трускова. Ну и конечно какое веселье без дискотеки от DJ Liss. 

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Завершилось мероприятие состязанием среди САПеров «Угребись». 

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