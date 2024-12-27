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В Куркинском районе Россельхознадзор забраковал декларацию компании на 900 тонн гороха
Фото: ru.freepik.com.

В Куркинском районе Россельхознадзор забраковал декларацию компании на 900 тонн гороха

Предприятию выдали предостережение.

В Куркинском районе региональное управление Россельхознадзора провело проверку в хозяйстве АО «Откормочное». 

Специалисты установили, что в декларации о соответствии на партию гороха на пищевые цели весом 900 тонн отсутствуют реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции.

Кроме того, в протоколе испытаний указаны стандарты, отсутствующие в перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. В связи с этим ведомство признало декларацию недействительной.

Предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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Автор:
сегодня, в 15:45 +1
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