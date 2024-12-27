В Куркинском районе Россельхознадзор забраковал декларацию компании на 900 тонн гороха

В Куркинском районе региональное управление Россельхознадзора провело проверку в хозяйстве АО «Откормочное».
Специалисты установили, что в декларации о соответствии на партию гороха на пищевые цели весом 900 тонн отсутствуют реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции.
Кроме того, в протоколе испытаний указаны стандарты, отсутствующие в перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. В связи с этим ведомство признало декларацию недействительной.
Предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.