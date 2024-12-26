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В Тульской области ищут родственников красноармейца Николая Ховрачева
На фото - Н. Н. Ховрачев в мирное время и в годы войны

В Тульской области ищут родственников красноармейца Николая Ховрачева

Известно, что он скончался в 1977 году в Туле, в возрасте 74 лет.

Волонтёры поисково-исследовательского отряда «Память» просят откликнуться родственников красноармейца Николая Николаевича Ховрачева. Известно, что он родился в 1903 году в селе Польное Конобеево Рязанской губернии (ныне в Шацкий район Рязанской области) в крестьянской семье. В 1915 году окончил 3 класса сельской школы.

С января 1919 года работал писарем в волисполкоме в родном селе, вступил в комсомол в 1921 году. Родители рано умерли, воспитывался у дяди-колхозника. В 1926 году переехал в Тулу, где сначала работал надзирателем на военно-продовольственном складе, а затем был фотокорреспондентом областной газеты «Коммунар»

В годы Великой Отечественной войны Николай Николаевич был фронтовым фотокором. Кавалер двух боевых орденов Славы, ордена Красной Звезды, он брал Киев, форсировал Днепр, Одер, Вислу. Демобилизовавшись, вернулся в «Коммунар». Николай Николаевич Ховрачев умер 2 августа 1977 года в Туле.

Родственников героя волонтёры просят позвонить по телефону: +7(905)626-87-79.

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