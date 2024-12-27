Два беспилотника сбиты над Тульской областью, сообщает Минобороны.

По некоторым данным, БПЛА попали на территорию одного из предприятий Суворовского района.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над российской территорией: 5 над Брянской областью, 3 – над Курской, по 2 – над территориями Белгородской и Тульской областей и 1 – над Астраханью.

Ранее Дмитрий Миляев в телеграм-канале сообщил, что на территории Суворовского района нейтрализованы БПЛА ВСУ. По предварительной информации разрушений и пострадавших нет.