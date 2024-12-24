Роспотребнадзор уберег тульских школьников от просроченных продуктов

С начала 2024-2025 учебного года Управлением проведены проверки в 183 общеобразовательных организациях. В ходе контрольных мероприятий отобрано и исследовано на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 555 проб готовых блюд.

В трех образцах выявлены отклонения по несоответствию фактической энергетической ценности готового блюда (калорийности), в 19 образцах — по микробиологическим показателям. Кроме этого, специалисты нашли фальсифицированную пищевую продукцию.

В отношении ответственных лиц возбуждено 148 дел об административном правонарушении, с реализации снято 91,24 кг пищевой продукции по причине замечаний к маркировке пищевых продуктов и нарушений сроков годности.