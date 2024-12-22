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В Туле открыли мемориал «Защитникам Родины»

В Туле открыли мемориал «Защитникам Родины»

Он был построен по просьбе родственников павших героев.

На территории городского кладбища № 5 в Туле состоялась церемония освящения храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и открытие мемориала «Защитникам Родины» на аллее СВО.

Дмитрий Миляев отметил, что храм был построен по просьбе родственников павших героев на средства меценатов:

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— Открытие храма — большое событие для нашего города, для всех нас. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Тульская земля всегда была и остается родиной истинных патриотов. Людей, которые душой болеют за Отечество. Настоящих героев, готовых пожертвовать собой, исполняя долг перед страной, перед всем нашим народом. Я благодарю всех, кто принял участие в строительстве храма. Мы будем приходить сюда и молиться о наших героях.

Губернатор передал родственникам погибших участников СВО ордена Мужества.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий наградил тех, кто участвовал в строительстве храма.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.

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