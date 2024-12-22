В Туле 12% соискателей раздражает просьба включить камеру во время онлайн-собеседования

В опросе участвовали представители экономически активного населения из Тулы. Выяснилось: в течение последних двух лет участвовать в онлайн-собеседованиях доводилось каждому второму туляку.

14% проходивших онлайн-интервью никогда не включают камеру на видео-созвонах с потенциальными работодателями: «Собеседующая сторона тоже не всегда готова включать камеру»; «У меня сломалась камера». Женщины поступают подобным образом чаще мужчин. 50% включают камеру только, если это обговорено с рекрутером.

36% соискателей — всегда со включенной камерой на онлайн-интервью. Тот факт, что потенциальный наниматель просит включать камеру во время онлайн-собеседований, 52% соискателей-участников таких созвонов воспринимают спокойно, 30% — с пониманием. Не нравится подобная практика 12% (чаще женщинам, чем мужчинам).