  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле купить живую ёлку и как выбрать ту, что простоит дольше всех? - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 7 - MySlo.ru
  5. Где в Туле купить живую ёлку и как выбрать ту, что простоит дольше всех? - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 7 - MySlo.ru
  6. Где в Туле купить живую ёлку и как выбрать ту, что простоит дольше всех? - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 7 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 12% соискателей раздражает просьба включить камеру во время онлайн-собеседования

В Туле 12% соискателей раздражает просьба включить камеру во время онлайн-собеседования

Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob и МТС.

В опросе участвовали представители экономически активного населения из Тулы. Выяснилось: в течение последних двух лет участвовать в онлайн-собеседованиях доводилось каждому второму туляку.

14% проходивших онлайн-интервью никогда не включают камеру на видео-созвонах с потенциальными работодателями: «Собеседующая сторона тоже не всегда готова включать камеру»; «У меня сломалась камера». Женщины поступают подобным образом чаще мужчин. 50% включают камеру только, если это обговорено с рекрутером.

36% соискателей — всегда со включенной камерой на онлайн-интервью. Тот факт, что потенциальный наниматель просит включать камеру во время онлайн-собеседований, 52% соискателей-участников таких созвонов воспринимают спокойно, 30% — с пониманием. Не нравится подобная практика 12% (чаще женщинам, чем мужчинам).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 21:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Телефонные мошенники потребовали от жителя Новомосковска поджечь отдел полиции
Телефонные мошенники потребовали от жителя Новомосковска поджечь отдел полиции
Туляк аргументировал, почему BMW — «так себе авто»
Туляк аргументировал, почему BMW — «так себе авто»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.