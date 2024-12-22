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Телефонные мошенники потребовали от жителя Новомосковска поджечь отдел полиции
Фото Артёма Жильцова

Телефонные мошенники потребовали от жителя Новомосковска поджечь отдел полиции

За это преступники обещали вернуть похищенные у мужчины деньги. Несостоявшегося поджигателя задержал наряд ППС.

Вечером 21 декабря в Новомосковске наряд патрульно-постовой службы заметил рядом с райотделом полиции подозрительного мужчину, который пытался поджечь некий предмет. Несостоявшийся поджигатель был задержан на месте.

Им оказался 60-летний местный житель. При нём была обнаружена стеклянная бутылка с горючей жидкостью. В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что задержанный действовал по указанию телефонных мошенников.

Преступники сначала уговорили жертву продать имущество и перевести им крупную сумму денег, а когда обманутый мужчина всё понял, предложили совершить поджог здания районного отдела МВД, чтобы вернуть деньги. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

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