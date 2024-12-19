Зампред правительства Тульской области Наталья Аникина провела заседание рабочей группы по вопросам обращения с отходами. Обсуждалась координация работы операторов по вывозу мусора и обеспечение подъездов к контейнерам в новогодние праздники. Коммунальщиков обязали соблюдать графики вывоза.
Фото: ru.freepik.com.
Правительство Тульской области взяло под контроль вывоз мусора в праздники
Коммунальщиков обязали соблюдать графики вывоза.
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