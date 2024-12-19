В Туле завершились игры Фестиваля по хоккею в валенках среди школьников: фоторепортаж

Фото предоставлено Спортивной Федерацией по хоккею в Тульской области

За звание чемпионов в трех возрастных группах боролись 150 команд, представляющих детские дворовые хоккейные команды и школьные спортклубы.

В Туле результаты игр таковы:

Младшая возрастная группа:

1-е место — детская дворовая команда «Ураган»;

2-е место — ШСК «Олимпионики», МБОУ «ЦО № 7»;

3-е место — ШСК «Призвание», МБОУ «ЦО № 9».



Средняя возрастная группа:

1-е место — ШСК «Рекорд», МБОУ «ЦО № 31»;

2-е место — ШСК «Олимпионики», МБОУ «ЦО № 7»;

3-е место — дворовая команда «Метеор».



Старшая возрастная группа:

1-е место — команда МБОУ «ЦО 26»;

2-е место — «Физкультура», МБОУ «ЦО № 16»;

3-е место — ШСК «Звезда», МБОУ «ЦО № 11».



Победителям и призерам вручили медали, кубки и подарки от Федерации хоккея Тульской области и ГК «Полипласт». Каждый участник получил в преддверии Нового года сладкий подарок.

— В этом году интерес к хоккею в валенках проявили администрации из разных муниципалитетов. Фестиваль объединил порядка 550 команд из Тулы, Новомосковска, Узловой, Кимовска, Суворова, Щекино, п. Волово, Киреевск, Венев, п. Арсеньево и Донской, — отметил исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков.