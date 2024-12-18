Фестиваль «Дикая Мята» стал победителем национальной премии в области туризма

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Москве вручили ежегодную национальную экспертную премию в области туризма Gold Stars Discovery.

Фестиваль «Дикая Мята», который проводится в Тульской области, стал победителем в одной из основных номинаций — «Культурная программа».

Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты сферы туризма, медиа и гастрономии.

На протяжении 17 лет фестиваль открывает новые имена на музыкальной карте страны и собирает тысячи меломанов. Десятки звезд, собирающих сейчас тысячные залы, впервые выступили перед большой аудиторией именно на сцене «Дикой Мяты».

По словам организаторов, особую ценность представляет получение высокой оценки именно за яркую и значимую культурную программу. Арт-кэмп «Дикая Мята» стал одной из опорных точек событийного туризма в Окском туристическом кластере.