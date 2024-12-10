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Путин распространил на ФСБ и Росгвардию выплаты до 4 млн рублей за ранения на СВО
Фото Алексея Пирязева.

Путин распространил на ФСБ и Росгвардию выплаты до 4 млн рублей за ранения на СВО

Выплаты за ранения также закрепили за госслужащими и волонтерами, которые пострадали при работе в новых регионах.

Президент Владимир Путин распространил решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, на сотрудников Росгвардии, ФСБ, Следственного комитета и других ведомств. Также повышение выплат затронет работников, командированных в зону спецоперации, сообщает «Коммерсант». 

На выплаты смогут претендовать пограничники, работающие на участках, примыкающих к районам проведения СВО. Также компенсация положена военнослужащим, имеющим специальные звания полиции, служившим в национальной гвардии России и членам спасательных воинских формирований.

Выплаты за ранения закрепили за госслужащими, командированными в новые регионы России и замещающими государственные и муниципальные должности. Также они положены сотрудникам противопожарной службы ГО ЧС, органам принудительного наказания, работникам государственных предприятий. Кроме того, выплаты смогут получить волонтеры, пострадавшие при работе в новых регионах.

Выплаты для всех вышеуказанных категорий производятся в случае, если ранение получено после 12 ноября 2024 года. Если из-за ранения человек стал инвалидом, то выплату можно получить, только если травма получена после 13 ноября 2024 года.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:23 −6
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