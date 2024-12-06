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Центральную Россию завалит снегом
Фото Алексея Пирязева.

Центральную Россию завалит снегом

Синоптики предупредили о непогоде.

Очередной циклон принесет в Центральную Россию мощные снегопады. Они начнутся уже в субботу. В течение суток местами в регионе будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью и днем — -3…2°.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в ЦФО прогнозируется, что за 7 и 8 декабря выпадет 10-15 мм осадков в виде снега и мокрого снега, что составляет примерно 20-30% от месячной нормы.

На большей части Центрального федерального округа восстановится снежный покров, его высота к утру 9 декабря может составить 5-10 см. 

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сегодня, в 19:40 +2
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