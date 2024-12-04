В Туле подросток украл у подруги змею и топор

Сказал полицейским, что змея ему понравилась, а топор планировал продать.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 19-летняя жительница поселка Южный. Тулячка заявила, что из ее квартиры украли 4 портативных аккумулятора, беспроводные наушники, беспроводную колонку, топор, складной нож и змею.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний знакомый потерпевшей. Подросток заявил, что хотел продать украденное имущество, а маисового полоза утащил, потому что тот ему понравился.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, подростку грозит до 5 лет колонии.