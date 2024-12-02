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Синоптики спрогнозировали, когда Центральная Россия окажется во власти лютого холода
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики спрогнозировали, когда Центральная Россия окажется во власти лютого холода

Стало известно, когда нам ожидать сильных морозов.

В среднем наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы с ярко выраженной положительной аномалией на 3–6° выше положенного на Урале и в Западной Сибири. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос». 

В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3° теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется.

Снежный покров во второй половине зимы будет достигать 30–50 см, а местами — до полуметра-метра.

Самые сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января–начале февраля, когда 2/3 территории страны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, окажется во власти лютого холода.

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сегодня, в 17:25 +1
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