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Сегодня Тулу ждет непогода: Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах

Сегодня Тулу ждет непогода: Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах

С 28 по 29 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий: выпадет снег, ударит морозец.

«Сегодня в течение дня, а также в период с 21.00 28 ноября и до 21.00 29 ноября на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: выпадение осадков в виде снега, понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах местами гололедица. Это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки», — предупредила ГАИ. 

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.

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