Сегодня Тулу ждет непогода: Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах

С 28 по 29 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий: выпадет снег, ударит морозец.

«Сегодня в течение дня, а также в период с 21.00 28 ноября и до 21.00 29 ноября на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: выпадение осадков в виде снега, понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах местами гололедица. Это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки», — предупредила ГАИ.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: