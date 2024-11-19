Тульская облдума провела публичные слушания по проекту регионального бюджета

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

При формировании проекта бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов применялся базовый прогноз социально-экономического развития.

В среднесрочной перспективе ожидается ежегодный умеренный рост валового регионального продукта. В 2025 году ВРП ожидается в размере 1407,0 млрд рублей, или 102,45 процента в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.

– Конечно же, радует рост валового регионального продукта. В прошлом году, напомню, мы в ходе рассмотрения проекта бюджета на публичных слушаниях ориентировались на цифру 1 триллион рублей. В настоящий момент видим уже, что ВРП, а это один из основных показателей развития региональной экономики, перешагнул планку в 1,3 триллиона рублей, – рассказал заместитель председателя областной Думы Александр Рем. – Если говорить о наших локомотивах роста, то, конечно же, это обрабатывающая промышленность. Более 47 процентов ВРП дают производства – это и оборонно-промышленный комплекс, и химия. Особо стоит отметить наш автомобильный сектор.

Доходы бюджета Тульской области на 2025 год прогнозируются в объеме 125 721,0 млн рублей, расходы – 132 289,9 млн рублей.

Александр Рем – Это не окончательные цифры. Будут уточнения бюджета, регион получит различного рода федеральные субсидии и трансферты на выполнение социальных программ, – отметил Александр Рем.

В проекте бюджета Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено финансирование различных отраслей. С подробными докладами о планах развития на следующие три года на публичных слушаниях, которые провела сегодня областная Дума, выступили представители профильных министерств.

Было отмечено, что проект бюджета является социально ориентированным. В следующем году 67,3% всех расходов будут направлены на социальную сферу.

Марина Левина – Это, прежде всего, забота о здоровье и благополучии граждан, поддержка семей с детьми, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, – сказала первый заместитель председателя областной Думы Марина Левина. – В приоритетном порядке планируется направлять средства на централизованную закупку лекарств, на продолжение программы модернизации первичного звена здравоохранения, масштабных проектов по строительству новых объектов образования и капитальному ремонту действующих школ и детских садов, а также на поддержку различных категорий семей, на заботу о гражданах старшего поколения, о гражданах с инвалидностью.

Марина Викторовна также отметила важность продолжения серьезной программы по организации отдыха и оздоровления детей и организации временной занятости несовершеннолетних во время каникул:

– Большое внимание уделено развитию спорта: как строительству новых объектов, так и капитальному ремонту тех, что построены еще в советские времена. Важно обеспечить безусловное выполнение всех социальных обязательств и, конечно, решение вопросов повышения качества жизни туляков. Теперь задача депутатского корпуса всемерно содействовать выполнению всех заявленных планов, проектов, чтобы обеспечить созидательное развитие нашего региона.

Председатель комитета областной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям Сергей Гребенщиков отметил, что проекте бюджета на предстоящую трехлетку большое внимание уделено районам области, их развитию.

Сергей Гребенщиков – Мы видим, что поставлена задача развития инфраструктуры в муниципальных образованиях на уровне областного центра, – сказал Сергей Валерьевич. – Как коренной туляк отмечу, что всех жителей нашего города наверняка порадует то, что приступают к обновлению Ваныкинской больницы. Еще один важный для жителей областного центра вопрос, решения которого мы давно ждали, завершение в 2025 году реконструкции очистных сооружений.

Председатель комитета областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Елена Гребнева отметила, что дорожно-транспортная сеть в регионе продолжает развиваться. В этом году закончилось строительство автомобильного моста через Упу в Туле, а в следующем году приступят к программе реконструкции магистралей в Новомосковске.

Есть и перспективы развития в сфере благоустройства.