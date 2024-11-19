  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 85 - MySlo.ru
  5. Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 85 - MySlo.ru
  6. Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 85 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк убил собутыльника в Липецке

Пьяный туляк убил собутыльника в Липецке

Мужчина подался в бега, но был задержан.

В Липецке 44-летний туляк подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба местного СК.

По версии следствия, 17 ноября подозреваемый приехал в гости к знакомой в село Грунин Воргол. В ходе распития алкоголя, мужчина поругался с братом знакомой. Словесный конфликт перерос в драку, и подозреваемый дважды ударил оппонента ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Подозреваемый пытался сбежать, но был задержан правоохранителями.

— Для установления всех обстоятельств особо тяжкого преступления проводятся следственные и процессуальные действия. Следователем регионального СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:42 +2
Другие статьи по темам
Прочее
убийстводежурная частьпроисшествияЛипецккриминал
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская облдума провела публичные слушания по проекту регионального бюджета
Тульская облдума провела публичные слушания по проекту регионального бюджета
Тульские полицейские поймали наркокурьера: в его машине нашли 32 свертка с запрещенными веществами
Тульские полицейские поймали наркокурьера: в его машине нашли 32 свертка с запрещенными веществами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.