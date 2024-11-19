Пьяный туляк убил собутыльника в Липецке

Мужчина подался в бега, но был задержан.

В Липецке 44-летний туляк подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба местного СК.

По версии следствия, 17 ноября подозреваемый приехал в гости к знакомой в село Грунин Воргол. В ходе распития алкоголя, мужчина поругался с братом знакомой. Словесный конфликт перерос в драку, и подозреваемый дважды ударил оппонента ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Подозреваемый пытался сбежать, но был задержан правоохранителями.

— Для установления всех обстоятельств особо тяжкого преступления проводятся следственные и процессуальные действия. Следователем регионального СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.