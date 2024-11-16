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ДКЖ, «Родина» и новые дороги: какие соцобъекты достроят в Тульской области до конца года

ДКЖ, «Родина» и новые дороги: какие соцобъекты достроят в Тульской области до конца года

На некоторых объектах сейчас работы ведутся с отставанием графика.

В правительстве обсудили ход строительных работ на социальных объектах. До конца года в регионе должны завершить сразу несколько масштабных проектов. Среди них есть те, которых туляки ждут уже несколько лет.

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В 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию следующих объектов:

  • школы в микрорайоне Юго-Восточный;
  • тульского театра кукол;
  • ДКЖ;
  • молодежного центра «Родина»;
  • двух дорог от ул. М. Жукова до нового ЖК и от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе.

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Правительство региона держит на ежедневном контроле реконструкцию тульского театра кукол. Внимание уделено и реконструкции ДКЖ: она будет завершена до конца года. 

В молодежном центре «Родина» при проведении капремонта выявилась необходимость проведения дополнительных работ в основном зале. Для того, чтобы завершить работы в срок, планируется привлекать дополнительное финансирование. 

Также в декабре, по словам подрядчика, завершится строительство двух дорог от ул. М. Жукова до нового ЖК и от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе.

Губернатор поручил подрядчикам оптимизировать работы по каждому из объектов, а профильным министерствам — держать строительство на личном контроле.

— Надо искать решения, подключать дополнительные ресурсы, технику и специалистов и завершать объекты в этом году. И сделать это качественно. Правительство готово оказывать подрядчикам всестороннее содействие, — сказал Дмитрий Миляев.

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Автор:
сегодня, в 11:10 0
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