ДКЖ, «Родина» и новые дороги: какие соцобъекты достроят в Тульской области до конца года

На некоторых объектах сейчас работы ведутся с отставанием графика.

В правительстве обсудили ход строительных работ на социальных объектах. До конца года в регионе должны завершить сразу несколько масштабных проектов. Среди них есть те, которых туляки ждут уже несколько лет.

В 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию следующих объектов:

школы в микрорайоне Юго-Восточный;

тульского театра кукол;

ДКЖ;

молодежного центра «Родина»;

двух дорог от ул. М. Жукова до нового ЖК и от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе.

Правительство региона держит на ежедневном контроле реконструкцию тульского театра кукол. Внимание уделено и реконструкции ДКЖ: она будет завершена до конца года.

В молодежном центре «Родина» при проведении капремонта выявилась необходимость проведения дополнительных работ в основном зале. Для того, чтобы завершить работы в срок, планируется привлекать дополнительное финансирование.

Также в декабре, по словам подрядчика, завершится строительство двух дорог от ул. М. Жукова до нового ЖК и от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе.

Губернатор поручил подрядчикам оптимизировать работы по каждому из объектов, а профильным министерствам — держать строительство на личном контроле.

— Надо искать решения, подключать дополнительные ресурсы, технику и специалистов и завершать объекты в этом году. И сделать это качественно. Правительство готово оказывать подрядчикам всестороннее содействие, — сказал Дмитрий Миляев.