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В Туле коммунальщики очищают ливневки от мусора из-за непогоды
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле коммунальщики очищают ливневки от мусора из-за непогоды

В городе ввели особый режим работы.

В Туле сегодня, 15 ноября, в ликвидации последствий непогоды на дорогах города работают семь бригад, одна каналопромывочная машина и две мотопомпы. 

 — Незамедлительно были сформированы дополнительные бригады по ликвидации мест подтоплений, введён особый режим работы, организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и немедленной ликвидации подтоплений, — сообщили в администрации города. 

Локальные участки подтоплений устраняют в короткие сроки. Специалисты очищают ливневки от грязи и мусора по улицам Дульной, Ложевой, Тимирязева, Дм. Ульянова, Металлургов, Советской, Мосина, Октябрьской, Арсенальной, Тимирязева, Л. Толстого, Красноармейскому проспекту. 

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Автор:
сегодня, в 16:03 0
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