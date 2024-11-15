На дорогах Тульской области число камер сократилось до 197

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На дорогах в Тульской области уменьшилось количество камер видеофиксации. Изначально работали 232 устройства, но со вступлением единых требований их количество уменьшилось до 197.

Напомним, в России с 1 сентября заработали новые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Теперь решения об установке камер на дорогах смогут принимать не только сотрудники Госавтоинспекции, но и органы власти региона, по которому проходит дорога, и даже ее владелец. Однако согласовывать с ГИБДД такие решения они все же будут обязаны.

Исключением из этого правила являются аварийно опасные участки трасс и перекрестки, где за год произошло не менее четырех ДТП.

Карту размещения комплексов можно найти здесь.