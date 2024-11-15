  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На дорогах Тульской области число камер сократилось до 197 - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На дорогах Тульской области число камер сократилось до 197
Фото: ru.freepik.com.

На дорогах Тульской области число камер сократилось до 197

Изначально работали 232 устройства.

На дорогах в Тульской области уменьшилось количество камер видеофиксации. Изначально работали 232 устройства, но со вступлением единых требований их количество уменьшилось до 197. 

Напомним, в России с 1 сентября заработали новые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Теперь решения об установке камер на дорогах смогут принимать не только сотрудники Госавтоинспекции, но и органы власти региона, по которому проходит дорога, и даже ее владелец. Однако согласовывать с ГИБДД такие решения они все же будут обязаны. 

Исключением из этого правила являются аварийно опасные участки трасс и перекрестки, где за год произошло не менее четырех ДТП.

Карту размещения комплексов можно найти здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
камерывидеонаблюдениедорогиУГИБДД УМВД России по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как туляки могут сэкономить на любимых медиасервисах
Как туляки могут сэкономить на любимых медиасервисах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.