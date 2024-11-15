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Туляков приглашают поучаствовать в фестивале креативных елок
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают поучаствовать в фестивале креативных елок

Он пройдет в оружейной столице с 27 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г.

Стать участником фестиваля креативных ёлок может любой желающий — просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2 метров и выполнена из устойчивых конструкций.

Для украшения елки можно использовать светодиодные гирлянды, применяемые в условиях улицы: влагостойкие, энергоэффективные, переносящие перепады температур, износоустойчивые, не подверженные случайным повреждениям, абсолютно безопасные и долговечные.

Подать заявку на участие можно до 17 декабря по почте: [email protected]

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сегодня, в 16:31 +1
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