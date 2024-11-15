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Часть Новомосковска осталась без отопления в результате технических неполадок

Часть Новомосковска осталась без отопления в результате технических неполадок

Местная администрация обещает вернуть тепло к 6.00 утра.

Жители Новомосковска вечером 15 ноября пожаловались в соцсетях на отсутствие отопления, посты появились около 17.00.

По информации Myslo, без тепла остались около 10 тысяч человек.

Администрация Новомосковска сообщила:

- 15 ноября в Новомосковске в результате технических неполадок произошло понижение параметров ЦО и ГВС потребителей подключенных к ЦТП-3 и ЦТП-4. Новомосковская ГРЭС оперативно приступила к устранению порыва. Ориентировочно работы по восстановлению ГВС и ЦО будут выполнены к 6:00.

Позднее вечером некоторые жители писали, что отопление им начали давать. 

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