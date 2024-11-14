В Алексинском районе будут развивать речной туризм

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой администрации Алексина Павлом Федоровым. На мероприятии также присутствовали члены правительства региона.

Павел Федоров доложил о текущей ситуации в Алексине, обозначил приоритетные задачи и цели развития муниципального образования.

По его словам, в муниципалитете реализуется 23 инвестиционных проекта, восемь инвесторов имеют статус резидентов территории опережающего развития. Объем инвестиций составил почти 15 млрд рублей, создано 16 850 рабочих мест.

Муниципалитет активно участвует в реализации нацпроектов. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтировали участки дорог на ул. Арматурной, ул. Героев — Алексинцев (от ул. Северной до ул. Мира) и ул. Энгельса. В 2025 году запланирован ремонт ул. Советской от Свято-Никольского храма до Соборного переулка и участок по ул. Радбужской.

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в микрорайоне Бор ведется строительство ФОКа. Здесь выполнено устройство монолитного фундамента, заасфальтированы подъездные пути, обустроено игровое поле с искусственным мягким покрытием. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций. До конца 2025 года работы будут завершены.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2024 году в Авангардской школе № 7 была создана «Точка роста». Здесь обновили учебное оборудование, мебель, отремонтировали кабинеты физики, химии, биологии.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в муниципалитете обустроили 21 двор и две детские площадки. Был благоустроен сквер «Подкова» — это проект-победитель Всероссийского рейтингового голосования. Здесь установили игровые элементы, лавочки, беседку, организовали освещение и видеонаблюдение. Продолжаются работы по дополнительному озеленению территории. В следующем году по нацпроекту будет выполнено благоустройство нового «Липового сквера» в микрорайоне Бор с зонами отдыха для взрослых и детей, лавочками, качелями, озеленением, освещением.

По региональному проекту «Чистая вода Тульской области» в сельских поселениях Сенево, Александровка, Шелепино в 2024 году установили новые водонапорные башни на сумму свыше 9 млн рублей.

При поддержке губернатора из областного бюджета выделены средства на строительство артезианской скважины в селе Сенево. Работы будут завершены 1 декабря.

Также на встрече шла речь о реновации старейшей части Алексина — Соборной площади. Ведется подготовка к разработке проекта государственно-частного партнерства.

В следующем году здесь будут организованы археологические раскопки.

Дмитрий Миляев поручил разработать дорожную карту по этому объекту и предоставить предварительную концепцию благоустройства в феврале 2025 года.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуются проекты по дальнейшему развитию арт-кэмпа «Дикая мята» и парк-отеля «Шахтер». Кроме этого, муниципалитету рекомендовано проработать обустройство причальной инфраструктуры и развитие речного туризма.

Ряд объектов включен в региональную программу «Наш район». Так, планируется установка модульного клуба в селе Поповка, реконструкция стадиона «Химик» в Алексине, запланировано обновление сетей водоснабжения и т. д.

Шла речь о подготовке мемориалов, памятников и воинских захоронений к 80-летию Победы. Все 32 объекта закреплены за учреждениями, организациями и предприятиями.

Продолжается поддержка семей военнослужащих СВО. 425 алексинских семей получают все необходимые меры поддержки.

В муниципалитете действуют восемь пунктов временного размещения, в которых размещено почти 1000 человек из приграничных регионов, ДНР и ЛНР.

Выполняются поручения губернатора, данные им по итогам визита в Алексин. В частности, обустроены парковка и проезд между домами по ул. Дубравной, д. 40, ул. Шоссе ген. Короткова, д. 7. Практически завершен ремонт дороги по ул. Мира и ул. Парковой.

В ходе рабочей встречи обсуждалось решение проблемных вопросов. Так, необходимы ремонт моста через Оку и путепровода через железную дорогу на ул. Мира. Дорожная карта по этим объектам составлена: ремонт путепровода как приоритетный проект запланирован на 2025–2026 годы, ремонт моста стоит в графике на 2030–2031 годы.

Губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с муниципалитетом и перевозчиками проработать вопрос оснащенности валидаторами автобусов в Алексине.

Обсуждался вопрос нарушения сроков капремонта детского сада № 1 на ул. Советской. По словам главы муниципалитета, подрядчик ускорил работы, вывел на объект дополнительные бригады. В следующем году детский сад будет открыт.

Заместитель председателя правительства Ольга Гремякова обозначила некоторые проекты в сфере образования, которые будут реализованы в Алексине. В частности, с 1 июня следующего года ребят примет обновленный лагерь «Солнечный», а с 2026 года начнет работать в круглогодичном режиме детский оздоровительный спортивный лагерь на базе бывшего санатория «Алексин Бор». В 2027 году будет отремонтирована школа № 3. До 2030 года планируется ремонт трех детских садов и двух школ. По этим объектам необходимо начать разработку проектно-сметной документации. Кроме этого, требует решения вопрос ремонта и установки пришкольных спортивных площадок.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил о развитии здравоохранения в Алексине, укомплектованности медучреждений медицинскими кадрами.

Он предложил организовать на базе Алексинской больницы филиал медицинского колледжа. Дмитрий Миляев поддержал этот проект.

Глава региона поручил муниципалитету отработать все замечания по несанкционированным свалкам, несоблюдению графика вывоза КГО, размещению контейнерных площадок; усилить информирование населения по подключению домовладений к газовым сетям и по противопожарным мероприятиям; держать на особом контроле подготовку мемориалов к празднованию 80-летия Победы; определять и отрабатывать потребности семей из приграничных регионов, находящихся в пунктах временного размещения.

Губернатор поручил руководителям министерств держать на контроле все рекомендации, которые направляются главам муниципалитетов, а также вырабатывать совместные решения для исполнения поручений, определять источники финансирования.

Министерству финансов глава региона поручил взять на контроль корректировку бюджетов по всем муниципалитетам с учетом имеющихся у них резервов.