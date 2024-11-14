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Начальник отдела полиции Тулы за взятки «крышевал» торговлю контрафактным табаком

Начальник отдела полиции Тулы за взятки «крышевал» торговлю контрафактным табаком

Табак, хранившийся на складе вещдоков, оперативники продавали через знакомых предпринимателей. Кроме этого, покрывали торговцев «левым» алкоголем.

Следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела о совершении коррупционного преступления в отношении оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного ОМВД России по Щекинскому району, а также начальника ОЭБиПК УМВД России по Туле Дмитрия Рогожкина.

Дело было возбуждено в 2022 году в связи с пропажей вещественных доказательств — контрафактного табака. Он был ранее изъят сотрудниками полиции в ходе расследования ими уголовных дел и хранился на складе вещественных доказательств.

Оказалось, табачные изделия были похищены с 2019 по 2022 год и проданы оперуполномоченным вместе с двумя местными предпринимателями. Покрывал за взятки их Дмитрий Рогожкин, занимавший на момент совершения преступлений пост начальника ОЭБиПК УМВД России в Щекинском районе. Деньги его заносил старший оперуполномоченный.

Также Рогожкину платили местные предприниматели, торгующие «левым» алкоголем за непривлечение их к ответственности.

Общая сумма взятки, полученной Рогожкиным, составляет более 5 млн рублей. 

В ходе расследования уголовного дела Рогожкину предъявлено обвинение в получении взятки, одному из бывших оперуполномоченных и местному жителю — сбыт товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а второму предпринимателю — сбыт немаркированной продукции в крупном размере (единолично, вне группы лиц). В отношении еще одного оперуполномоченного материалы выделены в отдельное производство. 

«Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области при оперативном сопровождении регионального УФСБ была проделана кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств в рамках расследования данного уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 10 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения в существу.

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Место
ТулаТульская область

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