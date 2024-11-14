Дмитрий Миляев пообещал подарить дубенским школьникам трактор

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Одной из точек маршрута губернатора стала Воскресенская школа. Она начала свою работу в 1938 году, а в 2008-м – переехала в новое здание. Дмитрий Вячеславович пообщался с учениками и педагогами и посетил репетицию школьного театра – ребята готовят постановку, посвященную пионерам-героям.

Дети вместе с учителями, родителями и жителями села изготавливают маскировочные сети, шьют головные уборы, вяжут теплые вещи, а также формируют гуманитарные посылки для участников СВО. Школа своими силами на собственном участке выращивает овощи для столовой. Дмитрий Миляев распорядился подарить учебному заведению трактор.

Кроме того, губернатор посетил швейное предприятие, которое изготавливает демисезонные, летние и утепленные костюмы, а также ветровки для военнослужащих. Производственные мощности фабрики позволяют выпускать до 60 тысяч изделий в год. Глава региона осмотрел производство и пообщался с работниками.