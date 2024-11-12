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Доноры из Тульской области сдали 11 тысяч литров крови

Доноры из Тульской области сдали 11 тысяч литров крови

Статистику за 10 месяцев текущего года приводит региональный минздрав.

Компоненты крови нужныпри оказании помощи пострадавшим в ДТП, а также во время хирургических операций и родов. В этом году кровь сдали 1758 человек, 162 из них сделал это впервые.

Стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование и с массой тела не менее 50 кг. Главное – желание помочь и отсутствие медицинских противопоказаний.

– Перед сдачей крови следует выспаться и легко позавтракать, – говорит заместитель главного врача, врач-трансфузиолог Тульской областной станции переливания крови Мария Феофилова. – За 2 часа до донации следует воздержаться от курения, накануне не стоит употреблять жирную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, а за 3 дня следует отказаться от алкоголя и обезболивающих препаратов.

Жители Тульской области могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также на выездных донорских акциях. Доноров принимают по следующим адресам:

  • г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.00;
  • г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, с 8.00 до 10.00;
  • г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, с 8.00 до 10.00.

Подробнее о донорстве можно узнать здесь.

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