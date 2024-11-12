Доноры из Тульской области сдали 11 тысяч литров крови

Компоненты крови нужныпри оказании помощи пострадавшим в ДТП, а также во время хирургических операций и родов. В этом году кровь сдали 1758 человек, 162 из них сделал это впервые.

Стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование и с массой тела не менее 50 кг. Главное – желание помочь и отсутствие медицинских противопоказаний.

– Перед сдачей крови следует выспаться и легко позавтракать, – говорит заместитель главного врача, врач-трансфузиолог Тульской областной станции переливания крови Мария Феофилова. – За 2 часа до донации следует воздержаться от курения, накануне не стоит употреблять жирную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, а за 3 дня следует отказаться от алкоголя и обезболивающих препаратов.

Жители Тульской области могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также на выездных донорских акциях. Доноров принимают по следующим адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, с 8.00 до 10.00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, с 8.00 до 10.00.