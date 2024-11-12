Туляк Леонид Ральянов вошел в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Конкурсанты прошли интервью с экспертами на оценку компетенций и профессионального опыта, а также приняли участие в конференции в групповых и индивидуальных форматах. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

В качестве туроператора Леонид Ральянов ежегодно привлекает в регион более 100 тысяч туристов. В прошлом году он получил премию «Предприниматель года» Тульской области. По словам Леонида, проект «Мастера гостеприимства» познакомил его с лучшими экспертами в сфере туризма.

Главной темой деловой программы стала культура: еды, путешествий, передачи знаний. На лекциях лидеры индустрии гостеприимства рассказали о культурных традициях России, культурном коде и потенциале регионов, об эстетике гостеприимства и искусстве путешествий.

– Участие в федеральных конкурсах и позиционирование Тульской области как лидера туристической отрасли привлекает к региону внимание туристов и экспертного сообщества. Презентация успешных практик и мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» демонстрирует динамичное развитие в этом направлении, – отметила замминистра культуры и туризма региона Елена Мартынова.

Победители конкурса станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие и помощь от наставников-лидеров индустрии гостеприимства, поддержку своих идей, а также право на прохождение управленческой программы повышения квалификации от Мастерской управления «Сенеж».