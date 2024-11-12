  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В пруд Центрального парка Тулы сливали сточные воды: виновник оштрафован - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В пруд Центрального парка Тулы сливали сточные воды: виновник оштрафован
Фото Артёма Жильцова

В пруд Центрального парка Тулы сливали сточные воды: виновник оштрафован

Привлечь его к ответственности удалось после вмешательства природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, проведенной Тульской природоохранной прокуратурой, выяснилось, что со стройплощадки на Западном проезде в Туле в пруд ЦПКиО им. П. П. Белоусова сбрасывались сточные воды.

В отношении собственника земельного участка природоохранным прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Материал был направлен в ГУ ТО «Природа». По итогам его рассмотрения виновнику был назначен штраф.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
штрафсточные водыпруднарушение природоохранного законодательстваГУ ТО Природапрокуратура
Место
Тульская областьТулаБелоусовский парк

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле отключат электричество 13 ноября
Где в Туле отключат электричество 13 ноября
Туляк Леонид Ральянов вошел в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства»
Туляк Леонид Ральянов вошел в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.