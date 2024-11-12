В пруд Центрального парка Тулы сливали сточные воды: виновник оштрафован

В ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, проведенной Тульской природоохранной прокуратурой, выяснилось, что со стройплощадки на Западном проезде в Туле в пруд ЦПКиО им. П. П. Белоусова сбрасывались сточные воды.
В отношении собственника земельного участка природоохранным прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».
Материал был направлен в ГУ ТО «Природа». По итогам его рассмотрения виновнику был назначен штраф.