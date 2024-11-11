  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Аналитика: средний платеж туляков по ипотеке – более 71 тыс. рублей в месяц - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Аналитика: средний платеж туляков по ипотеке – более 71 тыс. рублей в месяц
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Аналитика: средний платеж туляков по ипотеке – более 71 тыс. рублей в месяц

Тульская область находится в середине рейтинга регионов по ипотечным платежам.

Самая доступная ипотека в северных регионах. Жители Чукотского и Ненецкого автономных округов на погашение жилищного кредита тратят не более трети от среднего ежемесячного дохода семьи (двух человек) — 28,8 и 30,7% соответственно. На третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%), сообщают РИА Новости.

Самая недоступная ипотека в Калмыкии и Дагестане. Расходы на нее превышают средний уровень дохода — 129,3% и 116% соответственно. Почти недоступна ипотека, согласно исследованию, оказалась еще в четырех регионах: в Адыгее, где соотношение платежей и доходов достигает 89,8%, в Крыму (88,7%), в Ивановской области (81,4%) и в Кабардино-Балкарии (80,4%).

Тульская область занимает в рейтинге 34-е место. Ипотечный платеж составляет порядка 71,3 тыс. рублей в месяц. Это 61,3% от среднего дохода двух человек. Средний размер кредитного долга составляет 3,4 млн рублей.

Снимок.JPG

Москва в рейтинге на 26-м месте. В столице средний ипотечный платеж занимает почти 55,9% от средней московской зарплаты двух работающих человек. В Санкт-Петербурге — 57,9%, он на 29-й строчке.

В среднем в России соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек по состоянию на октябрь составило 54%. Для сравнения: в 2023 году в среднем на ипотечный платеж приходилось около 22% дохода. Таким образом, за год ситуация сильно ухудшилась, что объясняется высоким ростом ставок по ипотеке.

Отмечается, что северные и удаленные регионы России в лидерах рейтинга в связи с тем, что зарплаты во всех них существенно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
рейтингипотека
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На проспекте Ленина на модули с деревьями устанавливают защитные короба
На проспекте Ленина на модули с деревьями устанавливают защитные короба
В Туле водитель внедорожника «сеял» мусор на дорогу
В Туле водитель внедорожника «сеял» мусор на дорогу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.