Аналитика: средний платеж туляков по ипотеке – более 71 тыс. рублей в месяц

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Самая доступная ипотека в северных регионах. Жители Чукотского и Ненецкого автономных округов на погашение жилищного кредита тратят не более трети от среднего ежемесячного дохода семьи (двух человек) — 28,8 и 30,7% соответственно. На третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%), сообщают РИА Новости.

Самая недоступная ипотека в Калмыкии и Дагестане. Расходы на нее превышают средний уровень дохода — 129,3% и 116% соответственно. Почти недоступна ипотека, согласно исследованию, оказалась еще в четырех регионах: в Адыгее, где соотношение платежей и доходов достигает 89,8%, в Крыму (88,7%), в Ивановской области (81,4%) и в Кабардино-Балкарии (80,4%).

Тульская область занимает в рейтинге 34-е место. Ипотечный платеж составляет порядка 71,3 тыс. рублей в месяц. Это 61,3% от среднего дохода двух человек. Средний размер кредитного долга составляет 3,4 млн рублей.

Москва в рейтинге на 26-м месте. В столице средний ипотечный платеж занимает почти 55,9% от средней московской зарплаты двух работающих человек. В Санкт-Петербурге — 57,9%, он на 29-й строчке.

В среднем в России соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек по состоянию на октябрь составило 54%. Для сравнения: в 2023 году в среднем на ипотечный платеж приходилось около 22% дохода. Таким образом, за год ситуация сильно ухудшилась, что объясняется высоким ростом ставок по ипотеке.



Отмечается, что северные и удаленные регионы России в лидерах рейтинга в связи с тем, что зарплаты во всех них существенно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации.