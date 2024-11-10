Тульские хоккеисты разгромили «Горняк» в Первоуральске

Хоккеисты АКМ провели очередной выездной поединок на Урале. Матч прошел в Первоуральске, на льду одного из филиалов «Академии имени Б. П. Михайлова». Болельщики, полностью заполнившие трибуны ледового дворца, гнали туляков вперед, а «Горняк», который был номинальным хозяином, старался не обращать внимания на атмосферу и пытался сосредоточиться на игре.

— Неслучайно в городе родился сленг: «Город чемпионов». Я уверен, что физкульторноспортивный кластер, который создается на первоуральской земле позволит увидеть новых чемпионов, — отметил министр спорта региона Леонид Раппопорт.

Глава Первоуральска Игорь Кабец отметил, что городская ледовая арена никогда не принимала игр такого уровня. Он пожелал всем собравшимся прекрасного настроения, а спортсменам победы.

— Я с особым чувством представляю этот матч: Первоуральск — мой родной город. Знаменательный день для меня и для всех нас. Это только начало! — обратился с приветственной речью к участникам матча и болельщикам президент Академии Михайлова Александр Ковалев

После символического вбрасывания с участием почетных гостей матч начался.

Старт игры выдался очень равным. Обе команды присматривались друг к другу, играли строго в обороне и чуть робко при атаке чужих ворот. Голкиперы Денис Попов и Антон Зюзин вступали в игру, но это было не часто. К середине периода стали появляться опасные моменты, с которыми оборона обеих команд справлялась на «ура». В первой трети болельщики, до отказа заполнившие ледовый дворец, заброшенных шайб не увидели.

Начало второй трети осталось за номинальными гостями. АКМ чуть чаще атаковал, чуть больше бросал — это вылилось в первую шайбу, автором которой стал Михаил Низовкин. Буквально через 30 секунд преимущество туляков упрочил Сергей Теряев. Буквально через минуту Михаил Шалагин сделал счет 3:0, а еще спустя несколько мгновений Михаил Низовкин оформил дубль — радости болельщиков не было предела. Однако, это было еще не все — ударный отрезок для АКМ завершил точным выстрелов Игорь Усманов, который забросил свою первую шайбу за тульский клуб. В концовке периода «Горняк» создал несколько моментов у ворот Попова, но довести их до логического завершения не сумел.

Заключительная двадцатиминутка стартовала в спокойной манере. Казалось, что «Горняк», после провального второго периода, уже смирился с исходом, а АКМ грамотно играл, не давая сопернику шансов приблизиться в счете. Но на экваторе периода атакующие действия пышминских игроков все же увенчались успехом — Даниил Зайцев воспользовался шансом и забросил шайбу. Но дальше в воротах «Горняка» побывали еще два гола — от Максима Мальцева и Руслана Шамсутдинова. В итоге 7:1, разгромная победа от подопечных Олега Горбенко. Дальше АКМ едет в Магнитогорск.

«Горняк» — АКМ 1:7

0:1 26:23 Низовкин (Виноградов, Шамсутдинов)

0:2 27:03 Теряев (Казаков, Шипов) в большинстве

0:3 28:46 Шалагин (Шамсутдинов, Мальцев)

0:4 30:27 Низовкин (Шиндяев)

0:5 32:34 Усманов (Мокин)

1:5 50:43 Зайцев (Валитов, Луховской) в большинстве

1:6 53:18 Мальцев (Шалагин, Петров)

1:7 53:41 Шамсутдинов (Виноградов, Низовкин)