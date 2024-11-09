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Тульский минздрав опубликовал график бесплатных курсов первой помощи
Фото минздрава Тульской области.

Тульский минздрав опубликовал график бесплатных курсов первой помощи

Речь идет о следующей неделе.

Бесплатные курсы первой помощи доступны всем жителям независимо от возраста и рода занятий. График на следующую неделю:

11 ноября

  • 9.00 — Тула, ул. Металлургов, д. 22, Центр культуры и досуга,
  • 10.00 и 13.30 — Чернь, ул. К.Маркса, д. 22, Дом культуры,
  • 10.00 и 13.00 — Щекино, ул. Ленина, д. 15, Щекинский досуговый комплекс.

12 ноября

  • 9.00 — Тула, ул. Металлургов, д. 22, Центр культуры и досуга,
  • 10.00 — Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2, Дворец культуры «Косогорец»,
  • 10.00 — Киреевск, ул. Ленина, д. 19, городской Дом культуры,
  • 10.00 и 13.30 — Богородицк, ул. Коммунаров, д. 91, подростково-молодежный центр «Азимут»,
  • 9.00 — Новомосковск, ул. Московская, д. 10, городской Дворец культуры.

13 ноября

  • 9.00 — Тула, ул. Металлургов, д. 22, Центр культуры и досуга,
  • 10.00 — Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2, Дворец культуры «Косогорец»,
  • 10.00 и 13.00 — Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 18, Дом детского творчества.

15 ноября

  • 10.00 — Тула, ул. Санаторная, д. 3,
  • 9.00 — Новомосковск, ул. Московская, д. 10, городской Дворец культуры,
  • 10.00 и 13.30 — Богородицк, ул. Коммунаров, д. 91, подростково-молодежный центр «Азимут».

Записаться на занятия, получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам +7 (950) 918-06-22, +7 (4872) 33-80-25 доб. 312 или на сайте Помоги71.

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