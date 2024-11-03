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В Новомосковске у мужчины арестовали квартиру из-за незаконной прописки трех мигрантов
Фото: ru.freepik.com.

В Новомосковске у мужчины арестовали квартиру из-за незаконной прописки трех мигрантов

В действительности жить там иностранцы не собирались.

В Новомосковске летом 2024 года местный житель фиктивно поставил на учет по месту пребывания трех граждан Узбекистана, прописав их в квартире, расположенной на улице Генерала Белова.

При этом в действительности граждане в предоставленной квартире проживать не собирались. Суд наложил арест на долю, находящуюся в собственности обвиняемого. 

— В дальнейшем данное имущество для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий может быть конфисковано по решению суда, — сообщили в региональном СК. 

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Автор:
сегодня, в 19:07 +2
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