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Синоптики дали прогноз на ноябрь
Фото Артема Жильцова.

Синоптики дали прогноз на ноябрь

Каким будет последний осенний месяц?

По долгосрочным прогнозам, ноябрь будет пасмурным, слякотным, ветреным, но теплым. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На большей части территории России заключительный месяц осени ожидается относительно теплым и влажным.

— Эпицентр аномалии тепла прогнозируется в Центральной Сибири, где положительное отклонение от нормы (её превышение) может составить 5-7 градусов. Исключением станут южные регионы нашей страны, где наступивший ноябрь, наоборот, обещает быть не по сезону холодным — среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-3 градуса ниже нормы, и относительно засушливым — дефицит осадков может составить 20-40%, — рассказал метеоролог в своем телеграм-канале.

В Центральной России ноябрь выдастся на 2-2,5 градуса выше климатической нормы, которая составляет -3,3 в ночные часы и +1,1 в дневные. Осадков выпадет на 10-30% больше многолетней нормы.

Первая неделя месяца будет холодной и даже с формированием временного снежного покрова до 3-6 см.

Во второй семидневке потеплеет, и температура превысит норму на 1-2 градуса, снежный покров растает. Третья неделя тоже окажется аномально теплой.

Наступление метеозимы, по прогнозам синоптика, будет отложено на последнюю декаду ноября.

— Заключительная семидневка останется теплее нормы — с превышением не более двух градусов над многолетним показателем. Тепло будет пролонгировано и на начало зимы, наступление которой ожидается неуверенным и скомканным, — говорит Тишковец.

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сегодня, в 18:20 0
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